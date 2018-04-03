После введения в Стокгольме экологических зон, доступа в центр города могут лишиться 480 тыс. работающих на бензине автомобилей

Правительство Швеции приняло решение о том, что с 1 января 2020 года коммуны (муниципалитеты) страны смогут устанавливать в своих городах 3 типа экологических зон с ограничениями для разных видов автотранспорта. В настоящее время существует только один тип таких зон. Он касается только тяжелых грузовиков. Об этом сообщает ТАСС.

В первую очередь, под «санкции» попадут дизельные автомобили, однако много машин с другими двигателями также могут оказаться в «черных списках».

Когда такие зоны будут введены в Стокгольме и его окрестностях, то, по расчетам экспертов Управления транспорта, доступа в центр города могут лишиться 480 тыс. бензиновых автомобилей, 36 тыс. этаноловых и 4,5 тыс. газовых, сообщает газета «Дагенс нюхетер».

Первая зона распространяется на тяжелый грузовой транспорт и введена сейчас в 8 коммунах.

Во вторую въезжать смогут лишь машины стандарта Евро-5 и Евро-6. Для дизельных автомобилей с 1 июля 2022 года здесь будет разрешен только стандарт Евро-6.

И, наконец, третья зона — самая строгая: появляться в ней смогут только электромобили (с электробатареей и водородные) и те, что работают на газе.

Однако для владельцев совсем старых машин — выпущенных до 1988, у которых отсутствуют системы эффективной очистки выхлопных газов, — сделано приятное исключение: новые правила их почти никак не затронут, и они смогут свободно передвигаться по второй зоне. Хотя в настоящее время еще неясно, какие именно районы центра столицы будут включены в новые экологические зоны.