Ещё
После введения в Стокгольме экологических зон, доступа в центр города могут лишиться 480 тыс. работающих на бензине автомобилей
Далее:
Читайте также:
Ещё

После введения в Стокгольме экологических зон, доступа в центр города могут лишиться 480 тыс. работающих на бензине автомобилей 

РЖД-Партнер 49 минут назад
Фото: РЖД-Партнер
Правительство Швеции приняло решение о том, что с 1 января 2020 года коммуны (муниципалитеты) страны смогут устанавливать в своих городах 3 типа экологических зон с ограничениями для разных видов автотранспорта. В настоящее время существует только один тип таких зон. Он касается только тяжелых грузовиков. Об этом сообщает ТАСС.
В первую очередь, под «санкции» попадут дизельные автомобили, однако много машин с другими двигателями также могут оказаться в «черных списках».
Когда такие зоны будут введены в Стокгольме и его окрестностях, то, по расчетам экспертов Управления транспорта, доступа в центр города могут лишиться 480 тыс. бензиновых автомобилей, 36 тыс. этаноловых и 4,5 тыс. газовых, сообщает газета «Дагенс нюхетер».
Первая зона распространяется на тяжелый грузовой транспорт и введена сейчас в 8 коммунах.
Во вторую въезжать смогут лишь машины стандарта Евро-5 и Евро-6. Для дизельных автомобилей с 1 июля 2022 года здесь будет разрешен только стандарт Евро-6.
И, наконец, третья зона — самая строгая: появляться в ней смогут только электромобили (с электробатареей и водородные) и те, что работают на газе.
Однако для владельцев совсем старых машин — выпущенных до 1988, у которых отсутствуют системы эффективной очистки выхлопных газов, — сделано приятное исключение: новые правила их почти никак не затронут, и они смогут свободно передвигаться по второй зоне. Хотя в настоящее время еще неясно, какие именно районы центра столицы будут включены в новые экологические зоны.
РЖД-Партнер: последние новости
Беспилотники запустят в тестовом режиме Причиной схода с рельсов двух вагонов дизель-поезда «Укрзализныце» стало хищение материалов верхнего строения пути Приморье просит об отсрочке повышения утилизационного сбора на автотранспорт
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Какие автоновинки появятся в России в апреле
RAV4 может получить семиместный салон
Универсал «Веста SW» добрался до ЕC
Отменить штрафы из-за светоотражающих жилетов
Названы самые ненадёжные внедорожники и пикапы
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
00:26
«Буквально через несколько минут он испустил дух»
ДТП
01:01
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда
ДТП Статьи
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
01:00
Бензин подскочит в цене в ближайшее время
Автоновости Статьи
00:10
«Полностью неуправляемый» кабриолет предложит Honda
Автоновости
00:47
Полицейский сбил машину, а потом пешехода
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение