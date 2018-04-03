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От Lexus до Nexia: в Екатеринбурге на Объездной столкнулись 8 автомобилей
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От Lexus до Nexia: в Екатеринбурге на Объездной столкнулись 8 автомобилей 

e1.ru 47 минут назад
Фото: e1.ru
В Екатеринбурге на Объездной между улицами Серафимы Дерябиной и Амундсена произошла массовая авария — столкнулись 8 автомобилей. Читатели Е1.RU сообщают, что авария вызвала пробки от Серафимы Дерябиной до Амундсена.
В ряду машин, стоящих вдоль отбойника, можно увидеть Mitsubishi Lancer, Ford Transit, Lexus RX350, Subaru Impreza, Honda Civic, Daewoo Nexia.
— Пострадавших в аварии нет, — уточнили для Е1.RU в ГИБДД.
Как минимум три легковушки получили серьезные повреждения. На проезжей части валяются куски бамперов.
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