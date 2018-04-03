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В Москве собираются устроить самый большой в мире парад автомобилей
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В Москве собираются устроить самый большой в мире парад автомобилей 

Вести.Ru 35 минут назад
Фото: Вести.Ru
В нынешнем году британская компания Land Rover отмечает свое 70-летие и решила подойти к празднованию с размахом. В Москве попытаются собрать огромный автомобильный парад из «Ланд Роверов» и установить мировой рекорд по числу участвующих машин.
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