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В Москве собираются устроить самый большой в мире парад автомобилей
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В Москве собираются устроить самый большой в мире парад автомобилей
Вести.Ru
35 минут назад
Фото:
Вести.Ru
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В нынешнем году британская компания Land
Rover
отмечает свое 70-летие и решила подойти к празднованию с размахом. В Москве попытаются собрать огромный автомобильный парад из «Ланд Роверов» и установить мировой рекорд по числу участвующих машин.
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