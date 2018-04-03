Взрыв на алюминиевом заводе на севере Китая унес жизни трех человек

Тайюань, 3 апреля / Синьхуа / — Три человека погибли и еще трое пострадали в результате взрыва, произошедшего во вторник в цехе одной из алюминиевых компаний в городе Юнцзи провинции Шаньси /Северный Китай/.

По сообщению, взрыв прогремел в цехе компании «Юньхай» сегодня около полуночи. Два человека скончались на месте происшествия, один пропал без вести, еще трое получили травмы. В ходе проведенной судебно-медицинской экспертизы было установлено, что пропавший без вести также погиб.

По состоянию на 12:00 пострадавшие находились на лечении в больнице. Их жизни вне опасности. Местные власти уже начали расследование этой аварии.