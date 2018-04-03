Дорогу от трассы «Дон» до северной части Домодедова планируют пустить до конца года

Дорогу, которая соединит трассы М-4 «Дон», А-105 Москва — аэропорт «Домодедово» и северную часть подмосковного Домодедова, планируют запустить до конца года, сообщил глава городского округа Домодедово Александр Двойных

«Заканчиваем большую дорогу, которая соединит северную часть города Домодедово, трассу М-4, трассу А-105, которая ведет в аэропорт. Дорога обойдется в 2,7 миллиарда рублей. Мы до декабря закончим», — сказал Двойных журналистам.

Он отметил, что готовится проект по соединению новой дороги с трассой М-2 (Симферопольское шоссе).

«Это очень сложный проект, многомиллиардный. Стратегически это очень важно для муниципалитета. Может быть, будем привлекать инвесторов», — заключил Двойных.

Новая дорога соединит Каширское шоссе с дорогой, ведущей к аэропорту «Домодедово», и протянется до деревни Киселиха.