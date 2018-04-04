На проспекте Ленина и улице Первомайской к ЧМ-2018 заменят асфальт

В Екатеринбурге до чемпионата мира по футболу планируют отремонтировать две улицы. Новый асфальт положат на проспекте Ленина от 8 Марта до Карла Либкнехта и на Первомайской от Горького до Карла Либкнехта. Об этом Е1.RU рассказали в городской администрации.

— Сам ремонт начнётся, когда на улице установятся положительные температуры, — уточнили Е1.RU в мэрии. — Ориентировочно в начале мая.

Список улиц, которые отремонтируют в Екатеринбурге в этом году, смотрите здесь. Ранее мэрия выбрала двух подрядчиков на ремонт дорог Екатеринбурга. Менять асфальт на городских улицах будут две компании — ГУДСР и «Трест Уралтрансспецстрой». Гарантийный срок на дорожное покрытие — 4 года.

В Екатеринбурге пройдут 4 игры чемпионата мира по футболу: 15 июня — матч Египта и Уругвая, 21 июня — Франции и Перу, 24 июня — Японии и Сенегала, 27 июня — Мексики и Швеции. За жеребьёвкой мы следили в режиме онлайн.