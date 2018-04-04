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В Магнитогорске таксист избил пассажирку, протянувшую ему деньги со словами: «Это Вам на хлебушек»
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В Магнитогорске таксист избил пассажирку, протянувшую ему деньги со словами: «Это Вам на хлебушек» 

Newsru.com 55 минут назад
Фото: Newsru.com
Полиция Магнитогорска Челябинской области выясняет обстоятельства конфликта, возникшего между водителем такси и его клиенткой. Поездка закончилась избиением женщины. Водитель набросился на нее сразу после оплаты проезда, сопровождавшейся репликой про «хлебушек», которая показалась таксисту оскорбительной.
Как рассказала потерпевшая, 1 апреля она вызвала такси «Везет» к дому N 161 на Советской улице. Водитель подъехал к зданию с одной стороны, а женщина вышла с другой, пишет
"Верстов. Инфо". Мужчина связался с женщиной по телефону. Клиентка сказала, что неправильно указала место, откуда ее забирать.
"Я сказала, что сейчас быстренько подбегу на другую сторону, и мы найдем друг друга, — вспоминает пассажирка. — Таксист начал на меня орать в трубку, типа зачем я заказала такси неправильно. Я подбежала к такси, села, извинилась, попыталась перевести в шутку ситуацию".
Во время поездки выяснилось, что у таксиста не было сдачи с тысячи рублей. Тогда женщина попросила водителя остановиться около магазина. Там она разменяла деньги.
К концу поездки таксист объявил женщине, что за проезд и остановку она должна заплатить не 115 рублей, как было сказано при заказе такси, а 150. Это вызвало возмущение клиентки, поскольку «обычно остановка стоит 10 рублей, да и сдачи у таксиста не было».
"Но я все равно достала 150 рублей, чтобы расплатиться, ответив ему, что кто как может, так и зарабатывает себе на хлеб, — говорит потерпевшая. — Таксист начал на меня жутко орать и везти меня мимо места назначения. Я ему об этом сказала. Таксист разворачивается и опять везет, проезжает место назначения. Я ему уже начинаю кричать, чтобы он просто уже отвез меня домой. Кружа мимо дома, таксист все-таки нашел верный путь и довез меня. Я ему протянула эти 150 рублей и сказала: «Это вам на хлебушек».
Взяв деньги, мужчина стал кричать на пассажирку, а затем попытался ее ударить. "Я от страха врезала ему кулаком в лицо. Таксист, конечно, разъярился. Я попыталась убежать, но упала, так как сапоги были скользкие", — пояснила женщина.
Водитель настиг потерпевшую, стал «дергать ее за волосы, пинать ногами и бить по лицу». Затем он сел в автомобиль Skoda Fabia синего цвета и уехал. А избитая женщина позвонила в службу такси, а также своему мужу.
По словам пострадавшей, она сходила на медосмотр и зафиксировала побои, а потом написала заявление в полицию, пишет
LentaChel
Поскольку все произошло в День дурака, интернет-пользователи приняли появившуюся в соцсетях информацию о ссоре с таксистом за первоапрельскую шутку. Однако потом в УМВД по Магнитогорску подтвердили регистрацию соответствующего заявления, по которому сотрудники отдела полиции Левобережного района проводят доследственную проверку.
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