Жительница Магнитогорска обвинила таксиста в избиении

Жительница Магнитогорска обвинила водителя такси в оскорблении и нанесении побоев. Об этом она написала в сообществе «На дорогах Магнитки» в социальной сети «ВКонтакте».

Инцидент произошёл 1 апреля. Жительница Магнитогорска призналась в соцсети, что изначально вызвала такси к неверному входу в здание. Однако после звонка разъярённого водителя сама оперативно разыскала машину, а затем извинилась и попыталась всё перевести в шутку. Затем ситуацию омрачило отсутствие сдачи у таксиста. Для размена денег женщина попросила заехать в магазин. И уже ближе к адресу назначения оказалось, что стоимость поездки неожиданно выросла от изначальной на 35 рублей.

«Водитель такси сообщил, что за проезд и остановку с меня 150 рублей. На что я возмутилась, ведь обычно остановка стоит всего 10 рублей, тем более это у него не было сдачи. Началась совместная перепалка», — рассказывает женщина.

На эмоциях таксист проехал место назначения. Когда нужный дом, наконец, был найден, женщина всё-таки отдала водителю требуемую сумму, обронив при этом едкий комментарий. Тут у мужчины лопнуло терпение, он начал оскорблять пассажирку и задел рукой ей по лбу. Та дала сдачу и бросилась бежать из машины, но поскользнулась и упала.

«Он воспользовался случаем и начал меня дёргать за волосы, пинать ногами и быть по лицу. Избив меня, он сел в машину и уехал», — говорит пострадавшая.

Горожанка отмечает, что пожаловалась в службу такси, сняла побои и написала заявление в полицию. Некоторые пользовали социальной сети посчитали запись фальшивой информацией, но в УМВД города подтвердили наличие данного обращения. Сейчас стражи правопорядка устанавливают обстоятельства случившегося.

Тем временем, жители Магнитогорска отмечают, что таксист назвал верную цену за проезд, ведь он ждал, пока клиент разменяет деньги. При этом горожане считают, что женщина сама во многом спровоцировала агрессивное отношение к ней.