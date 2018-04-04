Дело в отношении «краснодарских стрелков» будут рассматривать в краевом суде

Краснодар. 4 апреля — Новая Кубань. Заместителем прокурора края утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителей г. Краснодара: 27-летнего Владислава Гмыри , 25-летнего Дмитрий Карачкина, 23-летнего Муковоза (имя не известно, бывший участковый уполномоченный полиции ОУУП и ПДН УМВД России по Новороссийску, — прим. «НК»), 21-летнего Никиты Медведева , обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 209 УК РФ (создание и участие в устойчивой вооруженной группе (банде) в целях нападения на граждан и руководство такой группой (бандой). Также в зависимости от участия и роли в совершении преступлений они обвиняются по п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), ч. 1 ст. 166 УК РФ (угон автомобиля), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение боеприпасов к огнестрельному оружию). Никита Медведев также обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц), ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов в целях воспрепятствования законной деятельности указанных лиц по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности), ч. 1, 2 ст. 318 УК РФ (угроза и применение насилия в отношении представителей власти). Весь перечень огласили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края. К совершению данных преступлений причастны ещё пятеро человек. Материалы дела в отношении них выделены в отдельное производство, они все ещё находятся в розыске.

Вся история началась с нападения на 32-летнего боксера Игоря Одношивкина. Оно произошло 22 августа около часа ночи на ул. 3-я Тихая. Сообщается, что вышеупомянутые лица действовали в составе устойчивой вооруженной организованной группы. Используя молотки, бейсбольную биту и травматические пистолеты они причинили тяжкий вред здоровью 32-летнему потерпевшему.

Относительно причин случившегося бытует несколько версий. Официальная заключается в том, что Гмыря выиграл деньги в подпольном казино, их отказались отдавать. Произошел конфликт с ответственным за деятельность казино. А Одношивкин якобы оказался с ним знаком и вступился за него. По данным следствия, Одношивкин, Гмыря и другие должны были встретиться, чтобы обсудить случившееся, однако парни испугались, что боксер обратится в полицию и напали на него. В официальной формулировке прокуратуры говорится, что все произошло на почве денежного спора.

Источник, имеющий непосредственное отношение к происходившему, ранее сообщал корреспонденту «Новой Кубани», что на Одношивкина напали из-за его профессиональной деятельности. Спортсмен работал начальником службы безопасности крупной транспортной компании. У владельца возникли проблемы с бизнесом. Конкуренты планировали завладеть компанией неправомерным путем, выражаясь жаргонными терминами — «отжать» или нанести вред деятельности организации. У Одношивкина якобы была запланирована встреча с их представителями. То есть его могли «заказать» Гмыре, Карачкину, Медведеву и другим, чтобы эта встреча не состоялась. За автомобилем спортсмена таже была установлена слежка с помощью GPS-маяка.

Напомним, что Игорь Одношивкин выжил, сейчас он уже находится дома. Потерпевшему необходим длительный курс реабилитации, он пребывает в состоянии малого сознания. Семья просит оказать финансовую помощь. Все, кому не безразличная жизнь и дальнейшая судьба человека могут пожертвовать денежные средства на карту АльфаБанка : 5559 4928 0479 2052 (реквизиты предоставлены родственниками потерпевшего, — прим «НК»).

После нападения на Одношивкина все вышеупомянутые уже были в розыске. 28 августа 2017 года, около 14 часов, на временном посту ДПС № 6 (Ейское шоссе) инспекторами ДПС был остановлен черный Тойота Камри. Очевидно передвижения автомобиля отслеживали по камерам видеофиксации. За рулем находился Медведев, пассажирами были Гмыря и Карачкин.

На основании имеющейся ориентировки на Медведева сотрудник полиции пригласил его пройти в помещение стационарного поста. Там уже другой полицейский попросил предъявить документы. Медведев понимал, что его могут задержать. Он нанес удар кулаком в лицо одному из полицейский и выбежал на улицу. Инспекторы ДПС попытались его догнать. Медведев открыл огонь из травматического пистолета «АПС».

В это время Карачкин скрылся в лесополосе. А Гмыря попытался завладеть автомобилем «Фольцваген Пассат», который принадлежал стажеру полиции. В этом Владиславу содействовал Медведев. Никита произвел 4 выстрела в голову и шею стажеру. Гмыря сел за руль «Фольцваген» и начал движение. Иномарку заблокировали подоспевшие сотрудники уголовного розыска, Гмырю задержали.

Медведев уехал на Камри.

Машину заметил патруль ДПС на ул. Дзержинского. На задержание уже видимо успели передать ориентировку всем постам и дежурным нарядам. Инспекторы начали преследование. Медведев пытался уйти от погони. Он повернул в проезд ул. Рашпилевской, остановил машину, вышел из нее и начал стрелять из охотничьего ружья ИЖ-81 в лобовое стекло патрульного автомобиля сотрудников ДПС. Произведя не менее четырех выстрелов, парень скрылся.

В городе велась трехдневная спецоперация по задержанию всех участников резонансного происшествия.