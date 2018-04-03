СК Кубани огласил официальную версию противоречивой истории о банде «краснодарских стрелков»

Краснодар. 3 апреля — Новая Кубань. Завершено расследование уголовного дела в отношении четырех членов преступной группы в возрасте от 21 до 27 лет. В розыске находятся ещё пятеро фигурантов. Материалы уголовного дела в отношении них выделено в отдельное производство. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в ближайшее время материалы дела передадут в суд.

История о прошлогоднем нападении на КПМ №6 на Ейском шоссе с самого начала обрастала слухами.

Черный « Тойота Камри» 28 августа не просто так был остановлен на временном стационарном посту полиции. Машина находилась в розыске. Связано это было с покушением на убийство боксера Игоря Одношивкина. Причем источники, имеющие непосредственное отношение к случившемуся, утверждают, что речь идет именно о покушении на убийство. Впоследствии деяния одного из фигурантов как раз переквалифицировали в ч.3 ст.30, п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство).

СУ СК РФ по Краснодарскому краю изложило официальную версию всех дальнейших событий и предысторию случившегося.

В салоне Камри кроме водителя находились ещё двое пассажиров. За рулем был Медведев Никита Сергеевич 1996 года рождения. Его пригласили в помещение КПМ. Очевидно, молодой человек прекрасно осознавал причину остановки. Он нанес удар по голове и нижним конечностям и.о. начальника уголовного розыска отдела полиции Прикубанского округа УМВД по г. Краснодару. Его здоровью был причинен вред средней тяжести.

Затем Медведев вышел на улицу и направился к машине, по дороге он открыл стрельбу по полицейским. Возле поста в машине сидел стажер. Своим автомобилем он блокировал Камри. Медведев произвел из травматического пистолета выстрел в водителя. Пуля попала в область шеи. Его здоровью также был причинен вред средней тяжести.

В итоге Медведеву удалось скрыться на Камри. Владислав Андреевич Гмыря 1990 года рождения, проживающий в Краснодаре на ул. Гудимы, был задержан ещё на КПМ.

Кроме Медведева в бега пустился Карачкин Дмитрий Алексеевич 1992 г.р., проживающий в Краснодаре на ул. Рашпилевской.

Погоня за Медведевым была организована сотрудниками ДПС . На одной из улиц Краснодара злоумышленник остановил Камри и произвел выстрел из охотничьего ружья в лобовое стекло патрульной машины. На пересечении улиц Тургенева и Атарбекова Тойота попала в ДТП, Медведев покинул машину и скрылся от преследования.

Никиту Сергеевича задержали спустя двое суток в х. Копанском.

Его подельника Карачкина удалось разыскать в квартире у знакомого, расположенной на ул. Анапской.

Все участники были взяты под стражу. Начались следственные действия. В деле появился новый фигурант участковый уполномоченный полиции ОУУП и ПДН УМВД России по Новороссийску Александр Муковоз (на дынный момент уже бывший, — прим «НК»).

А теперь перейдем к самому интересному.

Нападению на КПМ №6 предшествовало покушение на боксера Игоря Одношивкина.

22 августа в отношении неустановленных лиц было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 111 УК РФ по факту нанесения телесных повреждений гражданину Одношивкину (#1170103005001975).

Нападение произошло в пос. Северном. Там спортсмен проживал со своей супругой и сыном. 32-летний краснодарец находился в отличной физической форме и готовился к соревнованиям. Его сначала избивали, а потом произвели 16 выстрелов из травматического оружия. Одна пуля вошла в мозг. Игорь выжил. 36 дней он провел в коме, были проведены ряд сложнейших операций. Сейчас он прибывает в состоянии малого сознания. Его семье очень нужна помощь. Родственники просят всех, кому не безразлична жизнь человека, оказать финансовую поддержку: карта Альфа Банка : 5559 4928 0479 2052.

По официальным данным следствия все началось ещё в июне прошлого года.

Ранее судимый за создание экстремистского сообщества Гмыря организовал некую банду, куда вошли восемь его друзей и знакомых. Владислав Андреевич якобы увлекался посещением подпольных казино и выиграл в одном из таких клубов крупную сумму денег. Но отдавать их ему отказались.

Тогда на разборки в подпольное казино прибыли ещё несколько членов банды. Там произошел конфликт. 29 июня члены банды с использованием не менее 2 пистолетов, относящихся к оружию ограниченного поражения, причинили легкий вред здоровью гражданину, который видимо нес ответственность за деятельность этого игорного клуба.

По официальной версии за потерпевшего якобы и вступился тот самый Игорь Одношивкин. Сообщается, что они даже разговаривали с Гмырей по телефону и договорились о встрече, чтобы обсудить ситуацию.

Встреча сорвалась предположительно потому, что члены банды заподозрили, что Одношивкин мог заявить в полицию.

— 22 августа 2017 года указанные лица, заранее отследив с помощью GPS-маяка передвижение мужчины, нанесли множественные телесные повреждения знакомому данного гражданина, который предпринял попытку вмешаться в конфликт. Обвиняемые заранее отследили место нахождения потерпевшего и напали на него, нанося удары молотками, при этом один из нападавших стрелял потерпевшего из травматического пистолета. В этот момент один из соучастников, выходя за рамки единого с фигурантами умысла причинить тяжкий вред здоровью, нанес несколько ударом бойком молотка по голове, сломав ручку. — Так изложены события в официальном релизе.

Однако источники, имеющие непосредственное отношение к делу утверждают, что нападение было связано отнюдь не с подпольным казино, а с профессиональной деятельность Игоря.

Одношивкин работал начальником службы охраны у владельца транспортной компании. Его фамилия Якименко. Возможно, сейчас бизнес ему уже не принадлежит.

У предпринимателя возникли проблемы. Компания стала объектом посягательства конкурентов. Проблему должен был уладить именно Игорь Одношивкин. 22 августа у него была запланирована встреча с представителями конкурентов его руководителя. Таким образом нападение на него могло произойти именно для того, чтобы эта встреча не состоялась.

Таким образом, Гмыря, Медведев, Карачкин, Муковоз и другие могут оказаться лишь исполнителями заказного убийства. Показания о подпольном казино они могут давать для того, чтобы вывести из под удара заказчиков. Расхождения в версиях могут быть связаны и со сложностью сбора доказательной базы и другими обстоятельствами.

Напомним, что фигуранты дела в зависимости от роли каждого обвиняются в создании вооруженной группы (банды) и участии в ней, причинении тяжкого вреда здоровью (п. «а» ч.3 ст.111 УК РФ), незаконном обороте оружия (ч.1 ст.222 УК РФ) и угоне автомобиля (ч.1 ст.166 УК РФ). Кроме того, одному из участников банды предъявление обвинение в покушении на убийство (ч.3 ст.30, п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ), посягательстве на жизнь полицейских и применения насилия в отношении них (ст.317, ч.1,2 ст.318 УК РФ).

Известно, что они планируют ходатайствовать о рассмотрении дела судом присяжных.

«Новая Кубань» продолжит следить за развитием событий.