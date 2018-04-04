В Сургутском районе автокран столкнулся с легковушкой «Toyota» 

Дорожно-транспортное происшествие произошло 3 апреля в 12:40 на 29 км Имилорско-Источном месторождении в Сургутском районе.
Мужчина на автомобиле «Toyota» выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем автокран «КС 45717К-3» под управлением мужчины 1972 года рождения.
В результате столкновения водитель и пассажир, сидевший на переднем сиденье, погибли на месте. Второй пассажир легкового автомобиля получил травмы и был госпитализирован в БУ «СКТБ» г. Сургута.
Как отмечает пресс-служба окружной ГИБДД, за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых 2 человека погибли и 7 получили различные травмы, в том числе 3 несовершеннолетних.