В Сургутском районе автокран столкнулся с легковушкой «Toyota»

Дорожно-транспортное происшествие произошло 3 апреля в 12:40 на 29 км Имилорско-Источном месторождении в Сургутском районе.

Мужчина на автомобиле « Toyota » выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем автокран «КС 45717К-3» под управлением мужчины 1972 года рождения.

В результате столкновения водитель и пассажир, сидевший на переднем сиденье, погибли на месте. Второй пассажир легкового автомобиля получил травмы и был госпитализирован в БУ «СКТБ» г. Сургута.