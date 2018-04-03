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В Москве из иномарки полковника Службы внешней разведки украли портфель с деньгами
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В Москве из иномарки полковника Службы внешней разведки украли портфель с деньгами 

Газета.Ru 3 часа назад
В московском районе Раменки обокрали машину полковника Службы внешней разведки (СВР). Об этом агентству «Москва» рассказал источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел в ночь на 27 марта. В полицию обратился 57-летний полковник СВР, который сообщил, что его машину Volkswagen Polo, припаркованную у дома на ул. Раменки, обокрали.
"Неизвестный похитил из салона иномарки черный кожаный портфель, в котором находились 90 тыс. руб., удостоверение личности офицера, служебное удостоверение заявителя, пропуск в министерство иностранных дел РФ, пропуск на объект Службы внешней разведки, служебную латунную печать, жетон с личным номером и разрешение на хранение и ношение оружия самообороны", — сказал собеседник агентства.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. Осмотр места происшествия и поиск свидетелей и очевидцев преступления результатов не дали.
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