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В Петербурге автомобиль вылетел на остановку
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В Петербурге автомобиль вылетел на остановку 

АиФ Санкт-Петербург 5 часов назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Санкт-Петербурге автомобиль влетел в остановку, сообщают очевидцы в паблике «ДТП и ЧП. Спб».
Как сообщают петербуржцы на перекрестке Ленинского и Кузнецова неприятное ДТП. Автомобиль вылетел на остановку. На месте происшествия — две скорых, ДПС и поисково-спасательная группа.
По предварительным данным, погибших нет, только пострадавшие. Подробностей об их состоянии и причинах ДТП — пока нет. Впрочем, у петербуржцев есть своя теория.
Местные жители говорят, что на этом перекрестке аварии не редкость. Они происходят во время поворота одного из участников движения. Причина — плохая видимость.
«… когда едешь по Ленинскому и тебе нужно повернуть налево, а со встречки машина тоже поворачивает, то она закрывает всю дорогу… надо понемногу выезжать. А есть индивидуумы, которые решают, что там пусто и можно ехать», — объясняют петербуржцы.
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