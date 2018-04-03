В Петербурге автомобиль вылетел на остановку

В Санкт-Петербурге автомобиль влетел в остановку, сообщают очевидцы в паблике «ДТП и ЧП. Спб».

Как сообщают петербуржцы на перекрестке Ленинского и Кузнецова неприятное ДТП. Автомобиль вылетел на остановку. На месте происшествия — две скорых, ДПС и поисково-спасательная группа.

По предварительным данным, погибших нет, только пострадавшие. Подробностей об их состоянии и причинах ДТП — пока нет. Впрочем, у петербуржцев есть своя теория.

Местные жители говорят, что на этом перекрестке аварии не редкость. Они происходят во время поворота одного из участников движения. Причина — плохая видимость.

«… когда едешь по Ленинскому и тебе нужно повернуть налево, а со встречки машина тоже поворачивает, то она закрывает всю дорогу… надо понемногу выезжать. А есть индивидуумы, которые решают, что там пусто и можно ехать», — объясняют петербуржцы.