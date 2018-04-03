Tesla в I квартале увеличила производство почти в 1,5 раза

Производство электромобилей Tesla в первом квартале 2018 года выросло в 1,4 раза по сравнению с четвертым кварталом 2017 года, до 34,5 тыс. штук, сообщила компания.

Компания выпустила, в том числе, 24,7 тыс. Model S и Model X, а также 9,8 тыс. Model 3. Tesla отмечает, что темпы роста производства Model 3 в четвертом квартале стали самыми большими среди всех автомобильных компаний за последнее время. Tesla готова удвоить еженедельные темпы производства Model 3 с 2 тыс. штук за последние семь дней. В планах — выпуск около 5 тыс. электромобилей в неделю.

Компания особо отмечает, что качество выпускаемых Model 3 находится на высоком уровне, что отражается удовлетворенностью покупателей на уровне в около 93%, что является самым высоким показателем в истории Tesla.