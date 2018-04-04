У Tesla снова проблемы? Илон Маск решил ночевать на заводе

Tesla отстает от графика производства автомобиля Model 3. По данным отчета за I квартал, автоконцерн выпустил почти 35 тысяч машин. Это на 40% больше предыдущих показателей, но из них на долю бюджетной Model 3, которая должна стать первым массовым продуктом компании, пришлось всего около четверти выпущенных машин.

Tesla давно испытывает проблемы с наращиванием производства данной модели. На своей странице в Twitter глава автоконцерна, Илон Маск написал, что он «возвращается ко сну на фабрике», пока не исправит ситуацию. Tesla не смогла достичь даже уровня в 2,5 тысячи авто в неделю, хотя Илон Маск обещал производить столько еще в конце первого квартала, напоминает финансовый консультант eToro Михаил Мащенко

Михаил Мащенко финансовый консультант eToro «Продажи новой модели снизились на 23%, несмотря на заявление руководства о росте спроса на них. Странное явление. По всей видимости, Tesla пришлось пожертвовать производством Tesla Model S Tesla Model X для того, чтобы сосредоточиться на третьей модели, производство которой, судя по отчету за IV квартал прошлого года, совершенно нерентабельно. Таким образом, компания вгоняет себя в какую-то невероятную долговую бездну. Проблема первая — Tesla держит на своих счетах порядка 850 млн [долларов] клиентских денег, которые были перечислены авансом еще на не выпущенную продукцию компании. Если вкладчики потребуют их назад, это попросту приведет к катастрофе. 2018 год может стать решающим для компании. Tesla сжигает намного больше денег, чем зарабатывает. Так, впрочем, было всегда, однако, в этом году ей предстоит вернуть порядка 230 млн долларов долга, а в 2019 году — порядка 900 млн долларов. По оценкам рейтингового агентства Moody's , Tesla потребуется полмиллиарда долларов кэша для продолжения жизнедеятельности и еще 2 млрд для реализации своих планов по расширению, либо Маск все-таки действительно будет ночевать на заводе, у него получится увеличить выпуск машин, что, честно говоря, зная историю Tesla, достаточно маловероятно. Еще и раньше помогал рост котировок акций, то есть менеджмент продавал акции, когда они росли в цене, выпускал под эти деньги облигации и, собственно, таким образом поддерживал производство на плаву, но за этот месяц акции просели на 20%, так что этот вариант пока отпадает».

Во вторник, 2 апреля, акции Tesla упали на 5% из-за нескольких негативных событий. Одно из них — ДТП со смертельным исходом, в котором погиб водитель Model X, который ехал на автопилоте. На следующий день Tesla отозвала 123 тысячи седанов другой модели из-за проблем с гидроусилителем. Международное агентство Moody's понизило рейтинг компании, подчеркнув недостаток ликвидности у автопроизводителя.