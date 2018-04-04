Ещё
В США Tesla заявила о значительном росте объемов выпуска электромобилей
Далее:
Читайте также:
Ещё

В США Tesla заявила о значительном росте объемов выпуска электромобилей 

ТАСС 21 минуту назад
Фото: Motor.ru
НЬЮ-ЙОРК, 4 апреля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Американская компания Tesla в течение первого квартала 2018 года увеличила количество выпускаемых электромобилей. Об этом свидетельствует ее корпоративная отчетность, опубликованная во вторник.
В общей сложности за этот период Tesla произвела 34 тыс. 494 электрокара: 24 тыс. 728 машин Model S и Model X, а также 9 тыс. 766 автомобилей Model 3. В компании подчеркивают, что общий показатель на 40% выше, чем в четвертом квартале 2017 года. Как следует из документа, последний квартал стал «наиболее продуктивным в истории Tesla».
В компании констатировали, что объем производства Model 3 в течение отчетного периода увеличился двукратно. За последние семь дней Tesla выпустила 2020 этих электрокаров.
Как следует из документа, в отчетный период Tesla доставила покупателям 29 тыс. 980 электрокаров: 11 тыс. 730 Model S, 10 тыс. 070 Model X, а также 8 тыс. 180 автомобилей Model 3. Аналитики, опрошенные агентством Блумберг, полагали, что за первый квартал 2018 года доставлены будут 8 тыс. 800 машин Model 3.
На фондовых торгах в США во вторник акции Tesla подорожали на фоне публикации отчетности. Их стоимость увеличилась на 5,96% до $267,53.
Tesla начала сборку своих новых электромобилей Model 3 в июле 2017 года, однако столкнулась с трудностями в наращивании производства. Цена на Model 3, которая представляет собой бюджетную версию более дорогих Model X и Model S, начинается от $35 тыс. В своей базовой комплектации машина способна проехать без подзарядки около 350 км. Ее максимальная скорость составляет 210 км/ч, время разгона до 100 км/ч занимает примерно 5,6 секунды.
Компания была основана в 2003 году. Первоначально она называлась Tesla Motors, однако в начале этого года стала именоваться просто Teslа. Штаб-квартира находится в американском городе Пало-Альто (штат Калифорния). Сначала компания специализировалась на производстве электромобилей, однако позже стала заниматься также созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.
ТАСС: последние новости
Более 30 компаний такси подали заявки на аккредитацию для работы в Москве на ЧМ-2018 Один человек погиб при пожаре в жилом доме на юге Москвы В Краснодарском крае около 20 тыс. человек остались без водоснабжения из-за аварии
 Ещё 15 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Смягчить закон о 0,3 промилле
Подписан «закон о 0,3 промилле» для водителей81
Водительские права начнут продлевать автоматически
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч2
Новые автомобили дорожают1
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
00:26
«Буквально через несколько минут он испустил дух»
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП
01:01
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда
ДТП Статьи
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
01:00
Бензин подскочит в цене в ближайшее время
Автоновости Статьи
00:10
«Полностью неуправляемый» кабриолет предложит Honda
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение