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Водителю автобуса запретили покидать Краснообск из-за перелома позвоночника у пассажирки
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Водителю автобуса запретили покидать Краснообск из-за перелома позвоночника у пассажирки 

ngs.ru 5 часов назад
Фото: ngs.ru
Кировский районный суд Новосибирска приговорил к ограничению свободы водителя автобуса № 10, который летом прошлого года устроил серьёзное ДТП с пострадавшей на улице Беловежской.
Авария произошла 26 июля 2017 года недалеко от остановки «Вторчермет».
«Около 19:45 подсудимый, управляя автобусом непрерывно более тринадцати часов и находясь в утомлённом состоянии, не проявил должной внимательности и предусмотрительности, отвлёкся от управления, потерял контроль за движением управляемого им автобуса и, не соблюдая необходимый боковой интервал, выехал за пределы проезжей части, на правую по ходу своего движения обочину», — рассказала корреспонденту НГС гособвинитель, помощник прокурора Кировского района Новосибирска Виктория Эртель.
По её словам, автобус врезался в опору уличного освещения и опрокинулся на левый бок. В аварии сильно пострадала 78-летняя пассажирка. Врачи обнаружили у неё сотрясение головного мозга, ушибы внутренних органов, переломы рёбер, грудины и позвоночника.
За рулём автобуса был водитель ООО «Автоальянс» — 66-летний житель Краснообска. После этого ДТП он оказался на скамье подсудимых. Как уточнила Виктория Эртель, водитель свою вину признал и раскаялся. Были у него и другие смягчающие обстоятельства: преступление он совершил впервые, кроме того, у мужчины на иждивении взрослая сестра со второй группой инвалидности.
В понедельник, 2 апреля, Кировский районный суд Новосибирска признал водителя виновным по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) и приговорил его к одному году ограничения свободы. Об этом сообщается на сайте суда.
Как пояснила Виктория Эртель, во время отбывания наказания осуждённому нельзя будет выезжать из Краснообска и менять место жительства без согласия уголовно-исполнительной инспекции. Отмечаться в ней он должен каждый месяц.
Кроме того, говорится на сайте суда, водитель получил и дополнительное наказание — ему нельзя будет садиться за руль в течение полутора лет.
Приговор в законную силу ещё не вступил.
Корреспонденту НГС не удалось получить комментарии руководства компании «Автоальянс» по поводу летней аварии и её последствий. Диспетчер перевозчика сообщила, что руководителей на месте нет, и порекомендовала позвонить завтра в первой половине дня.
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