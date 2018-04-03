Пьяный лихач на Volkswagen снес две иномарки в центре Челябинска

Водитель Volkswagen Jetta вылетел на встречную полосу на улице Худякова и столкнулся с двумя автомобилями. Как сообщили 74.ru в ГИБДД города, виновник аварии оказался пьян. Ему грозит административная ответственность. KIA Sportage. — ДТП произошло в 10:50 у дома № 22 на улице Худякова, — уточнили в Госавтоинспекции . — Водитель автомобиля Volkswagen Jettа не справился с управлением и совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с Volkswagen Touareg Пьяный лихач снёс две иномарки В результате аварии никто не пострадал. — Volkswagen Jetta управлял мужчина с признаками алкогольного опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался. Составлен административный материал, — добавили в ГИБДД.