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Пьяный лихач на Volkswagen снес две иномарки в центре Челябинска
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Пьяный лихач на Volkswagen снес две иномарки в центре Челябинска 

74.ru 45 минут назад
Фото: 74.ru
Водитель Volkswagen Jetta вылетел на встречную полосу на улице Худякова и столкнулся с двумя автомобилями. Как сообщили 74.ru в ГИБДД города, виновник аварии оказался пьян. Ему грозит административная ответственность.
— ДТП произошло в 10:50 у дома № 22 на улице Худякова, — уточнили в Госавтоинспекции. — Водитель автомобиля Volkswagen Jettа не справился с управлением и совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с Volkswagen Touareg и KIA Sportage.
Пьяный лихач снёс две иномарки
В результате аварии никто не пострадал.
— Volkswagen Jetta управлял мужчина с признаками алкогольного опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался. Составлен административный материал, — добавили в ГИБДД.
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