Более 100 жителей Тюмени остались без воды на сутки из-за аварии на трубопроводе

ТЮМЕНЬ, 3 апреля. / ТАСС /. Восемь пятиэтажных жилых домов в Тюмени остались без воды на сутки из-за аварии на трубопроводе по улице 50 лет ВЛКСМ, 75. Об этом сообщил во вторник ТАСС пресс-секретарь «Тюмень Водоканал» Иван Камельских.

"Причиной аварии стал перелом на чугунном трубопроводе… До 9:00 (7:00 мск) в восьми многоквартирных домах в районе аварии по улице 50 лет ВЛКСМ, 75 отключена горячая и холодная вода", — сообщил он.

По словам Камельских, из-за отключения без воды остались более 100 жителей района. Рабочая бригада уже откачала воду с проезжей части, сейчас им предстоит измерить толщину стенки трубы и заменить ее на новую в случае критичных показателей.