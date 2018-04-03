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Более 100 жителей Тюмени остались без воды на сутки из-за аварии на трубопроводе
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Более 100 жителей Тюмени остались без воды на сутки из-за аварии на трубопроводе 

ТАСС 5 часов назад
ТЮМЕНЬ, 3 апреля. /ТАСС/. Восемь пятиэтажных жилых домов в Тюмени остались без воды на сутки из-за аварии на трубопроводе по улице 50 лет ВЛКСМ, 75. Об этом сообщил во вторник ТАСС пресс-секретарь «Тюмень Водоканал» Иван Камельских.
"Причиной аварии стал перелом на чугунном трубопроводе… До 9:00 (7:00 мск) в восьми многоквартирных домах в районе аварии по улице 50 лет ВЛКСМ, 75 отключена горячая и холодная вода", — сообщил он.
По словам Камельских, из-за отключения без воды остались более 100 жителей района. Рабочая бригада уже откачала воду с проезжей части, сейчас им предстоит измерить толщину стенки трубы и заменить ее на новую в случае критичных показателей.
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