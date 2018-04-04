Водоснабжение в восьми жилых домах Тюмени восстановили после аварии на трубопроводе

ТЮМЕНЬ, 4 апреля. / ТАСС /. Водоснабжение в восьми пятиэтажных жилых домах в Тюмени восстановили после аварии на трубопроводе по улице 50 лет ВЛКСМ, 75. Об этом в среду сообщил ТАСС пресс-секретарь «Тюмень Водоканал» Иван Камельских.

Ранее сообщалось, что более 100 жителей района остались без воды на сутки из-за перелома на трубопроводе.

"Водоснабжение в районе аварии восстановлено, бригада закончила восстановительные работы", — сообщил он.

Рабочая бригада откачала воду с проезжей части и ликвидировала аварию на трубопроводе.