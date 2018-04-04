Ещё
Водоснабжение в восьми жилых домах Тюмени восстановили после аварии на трубопроводе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Водоснабжение в восьми жилых домах Тюмени восстановили после аварии на трубопроводе 

ТАСС 2 часа назад
Фото: 72.ru
ТЮМЕНЬ, 4 апреля. /ТАСС/. Водоснабжение в восьми пятиэтажных жилых домах в Тюмени восстановили после аварии на трубопроводе по улице 50 лет ВЛКСМ, 75. Об этом в среду сообщил ТАСС пресс-секретарь «Тюмень Водоканал» Иван Камельских.
Ранее сообщалось, что более 100 жителей района остались без воды на сутки из-за перелома на трубопроводе.
"Водоснабжение в районе аварии восстановлено, бригада закончила восстановительные работы", — сообщил он.
Рабочая бригада откачала воду с проезжей части и ликвидировала аварию на трубопроводе.
ТАСС: последние новости
ABC: полиция установила личность женщины, открывшей стрельбу в Калифорнии Три человека погибли в ДТП в Воронежской области Взрыв повредил несколько машин в Мурманске
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Подписан «закон о 0,3 промилле» для водителей
Водительские права начнут продлевать автоматически
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем257
Zotye показала спорт-версию клона Volkswagen
«Газель» впервые проехала под надписью «Газель не проедет»
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
00:26
«Буквально через несколько минут он испустил дух»
ДТП
01:01
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда
ДТП Статьи
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
01:00
Бензин подскочит в цене в ближайшее время
Автоновости Статьи
00:10
«Полностью неуправляемый» кабриолет предложит Honda
Автоновости
00:47
Полицейский сбил машину, а потом пешехода
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение