В Саратове из автобуса №53 выпала пожилая женщина

В центре областного центра сегодня, 3 апреля, из саратовского автобусы выпала пенсионерка. Как сообщили АиФ-Саратов в региональном ГИБДД, пожилая женщина получила травмы на улице Чапаева при пересечении с Советской.

В инспекции уточнили, что водитель автобуса 53-го маршрута успел на несколько метров отъехать от остановки, и, по предварительным данным, притормозил перед светофором. Он сжалился над пенсионеркой, которая попросилась в салон. На остановку она не успела дойти. 78-летняя бабушка попыталась войти в распахнувшиеся двери автобуса, но не удержалась, и рухнула на проезжую часть. Падение было серьезным, и прибывшие врачи отвезли пенсионерку в стационар. В результате аварии на улице Чапаева возник сильный затор.