Наказали за неправильную парковку: на Западном облили краской три иномарки 

Недобром утро 3 апреля выдалось для трех водителей, которые припарковали свои автомобили возле торгового центра «Талер», расположенного на улице Зорге в Западном районе Ростова. Ночью Volkswagen, Ford и Mazda облили краской.
Судя по всему, хулиган заранее решил, что испортит несколько машин. Он использовал два оттенка краски: светлую для машин черного цвета и темную — для белой иномарки.
— Скорее всего, таким образом решили наказать автохамов за неправильную парковку, — предположили местные жители.
В прошлом году тоже на Западном иномарку залили кислотой. Из-за этого с автомобиля частично слезла краска.