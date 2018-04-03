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В Европе автопроизводители обязаны оборудовать авто системой eCall для экстренных вызовов
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В Европе автопроизводители обязаны оборудовать авто системой eCall для экстренных вызовов 

Car.ru 5 часов назад
Фото: Car.ru
В минувшие выходные вступило в силу новое правило Европейского союза, которое означает, что все новые автомобили должны иметь возможность звонить в аварийные службы в случае аварии.
С прошлой субботы, 31 марта, все автопроизводители должны установить eCall на свои автомобили. Система автоматически набирает аварийные службы в случае серьезного дорожно-транспортного происшествия.
Закон был впервые предложен в апреле 2013 года и принят в Европейском парламенте еще в апреле 2015 года.
Система eCall предназначена для передачи точного местоположения транспортного средства в службы экстренной помощи, времени инцидента и направления движения (что самое важное на шоссе), даже если водитель находится в бессознательном состоянии или не может позвонить по телефону. Его также можно активировать вручную, нажав кнопку внутри кабины, набрав 112, общеевропейский номер экстренного телефона.
Европейская ассоциация автомобильных производителей (ACEA) приветствовала этот шаг.
«Новое правило eCall может спасти многие жизни, сократив время реагирования на чрезвычайные ситуации. Это означает, что машины скорой помощи, пожарные машины и полиция могут вмешаться как можно быстрее после столкновения», — пояснил генеральный секретарь ACEA Эрик Джоннаерт.
Более того, ACEA также призвал к комплексному подходу к безопасности, а это значит не только о возможностях и усовершенствованиях автомобилей, но и о более качественной подготовке водителей, переосмыслении дизайна дороги и обеспечении более эффективного соблюдения правил дорожного движения.
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