В Пензе разыскивают свидетелей двух ДТП на ул. Тамбовской и Калинина

Сотрудники пензенской Госавтоинспекции разыскивают очевидцев двух дорожно-транспортных происшествий, которые случились в Пензе в прошлом месяце.

По данным отдела пропаганды Управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области, 12 марта в 08.20 напротив дома №20 по улице Тамбовской врезались иномарка « Хендэ Туксон» с регистрационным номером О049КС/58 и « Рено Сандеро» с госномером 0252РМ/58. Обе машины сильно пострадали.

Вторая авария, в расследовании которой инспекторы просят помочь горожан, случилась 25 марта в 19.08 напротив дома № 33 по улице Калинина. Аналогичная история приключилась с владельцами «ВАЗ-111130-22» и «МЕРСЕ ДЕС БЕНЦ».

«Убедительная просьба очевидцев данного происшествия позвонить в ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по телефонам: 599-002, 599-003, 599-123 или обратиться по адресу: Пенза улица Бакунина, 181, кабинет № 16», — обратились к жителям Пензы автополицейские.