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В Пензе разыскивают свидетелей двух ДТП на ул. Тамбовской и Калинина
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В Пензе разыскивают свидетелей двух ДТП на ул. Тамбовской и Калинина 

PNZdrive 5 часов назад
Фото: PNZdrive
Сотрудники пензенской Госавтоинспекции разыскивают очевидцев двух дорожно-транспортных происшествий, которые случились в Пензе в прошлом месяце.
По данным отдела пропаганды Управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области, 12 марта в 08.20 напротив дома №20 по улице Тамбовской врезались иномарка «Хендэ Туксон» с регистрационным номером О049КС/58 и «Рено Сандеро» с госномером 0252РМ/58. Обе машины сильно пострадали.
Вторая авария, в расследовании которой инспекторы просят помочь горожан, случилась 25 марта в 19.08 напротив дома № 33 по улице Калинина. Аналогичная история приключилась с владельцами «ВАЗ-111130-22» и «МЕРСЕ ДЕС БЕНЦ».
«Убедительная просьба очевидцев данного происшествия позвонить в ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по телефонам: 599-002, 599-003, 599-123 или обратиться по адресу: Пенза улица Бакунина, 181, кабинет № 16», — обратились к жителям Пензы автополицейские.
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