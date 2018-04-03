ЮИДовцы Старого Крюково вышли на улицу с призывом к водителям

Cотрудники госавтоинспекции Зеленограда совместно с Юными инспекторами дорожного движения школы №853, при участии общественных деятелей провели акцию «Скорость убивает!».

В рамках акции автоинспекторы напомнили о необходимости соблюдения Правил дорожного движения. Особое внимание было акцентировано на соблюдении скоростного режима.

Выйдя на дорогу с плакатами, ребята из отряда ЮИД напомнили водителям о том, что дома их ждут родные и близкие, а импровизированные смерть с косой и ангел олицетворяли собой неизбежный итог несоблюдения скоростного режима и беспечной езды.