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ЮИДовцы Старого Крюково вышли на улицу с призывом к водителям
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ЮИДовцы Старого Крюково вышли на улицу с призывом к водителям 

Старое Крюково 4 часа назад
Фото: Старое Крюково
Cотрудники госавтоинспекции Зеленограда совместно с Юными инспекторами дорожного движения школы №853, при участии общественных деятелей провели акцию «Скорость убивает!».
В рамках акции автоинспекторы напомнили о необходимости соблюдения Правил дорожного движения. Особое внимание было акцентировано на соблюдении скоростного режима.
Выйдя на дорогу с плакатами, ребята из отряда ЮИД напомнили водителям о том, что дома их ждут родные и близкие, а импровизированные смерть с косой и ангел олицетворяли собой неизбежный итог несоблюдения скоростного режима и беспечной езды.
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