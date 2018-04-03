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Более пяти тысяч жителей Липецка остались без холодной воды из-за аварии
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Более пяти тысяч жителей Липецка остались без холодной воды из-за аварии 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
ВОРОНЕЖ, 3 апр — РИА Новости. Авария на водопроводе оставила без холодной воды более 5 тысяч жителей Липецка, сообщает во вторник Липецкая городская энергетическая компания (ЛГЭК).
По данным ЛГЭК, причиной отключения стала утечка на водопроводе диаметром 100 миллиметров у дома №119 по улице Московская.
"Отключили от холодного водоснабжения с 12.30 (мск) до окончания восстановительных работ следующие улицы: ул. Московская, ул. С. Кувшинова — частично. Без холодного водоснабжения всего 112 юрлиц и 5276 физлиц", — говорится в сообщении.
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