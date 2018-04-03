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В Петербург во время ЧМ-2018 не пустят автобусы без ГЛОНАСС
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В Петербург во время ЧМ-2018 не пустят автобусы без ГЛОНАСС 

АиФ Санкт-Петербург 4 часа назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Автобусы без ГЛОНАСС не попадут в Санкт-Петербург во время ЧМ-2018, сообщают «Невские Новости».
В дни Чемпионата мира по футболу в городе вводятся ограничения для отдельных видов транспортных средств. Так автобусы, не оснащенные ГЛОНАСС, не смогут въехать на территорию Северной столицы.
С 1 июня по 17 июля 2018 года будет запрещен въезд в Санкт-Петербург автобусов двух категорий (М2 и М3), которые перевозят пассажиров по заказам и для собственных нужд. А также осуществляют регулярные перевозки в международном и межрегиональном сообщении.
«Для получения разрешения на проезд, владельцы автобусов должны будут выполнить несколько требований. Направить в «Транспортную дирекцию ЧМ— 2018 в РФ» уведомление о планируемом въезде в города-организаторы и оборудовать автобусы аппаратурой спутниковой навигации «ЭРА-ГЛОНАСС», — уточняют в ведомстве.
Данные ограничения не распространяются на автобусы, которые осуществляют регулярные перевозки людей по муниципальным, межмуниципальным, а также смежным межрегиональным маршрутам в границах Санкт-Петербурга.
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