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Названы регионы с лучшим автопарком скорой помощи
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Названы регионы с лучшим автопарком скорой помощи 

Российская Газета 4 часа назад
Программа закупки школьных автобусов и автомобилей скорой медицинской помощи в регионы в 2017 году позволила на 30,5 процента обновить парк транспортных средств со сроком эксплуатации более 10 лет, сообщили в Счетной палате РФ. Правда, новые «скорые» были распределены недостаточно равномерно.
"Так, в Ульяновскую, Томскую, Калининградскую области, Кабардино-Балкарскую Республику, Чукотский АО распределено автомобилей от 112,5 — 166,7 процента заявленной потребности, в то время как в Ростовскую, Новосибирскую, Белгородскую, Астраханскую, Калужскую области, Республику Башкортостан, Республику Тыва, Республику Дагестан, Алтайский край распределено всего от 7 до 11 процентов", — говорится в сообщении.
Кроме того, более 50 процентов автомобилей скорой помощи отправились в учреждения здравоохранения, расположенные в городах. Таким образом, задача по улучшению медицинского обслуживания населения, проживающего в отдаленных районах, а также сельской местности решена не полностью, констатировали в Счетной палате.
При этом, как отметили в ведомстве, реализация программы позволила повысить эффективность системы скорой медицинской помощи, а также улучшить транспортную доступность в сфере образования и обеспечить безопасность детей на дорогах.
Всего в прошлом году Минпромторгом России было заключено с регионами 174 государственных контракта на поставку школьных автобусов и 211 контрактов на поставку автомобилей скорой медицинской помощи. Общая сумма закупок составила 6,76 миллиарда рублей.
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