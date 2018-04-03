Названы регионы с лучшим автопарком скорой помощи

Программа закупки школьных автобусов и автомобилей скорой медицинской помощи в регионы в 2017 году позволила на 30,5 процента обновить парк транспортных средств со сроком эксплуатации более 10 лет, сообщили в Счетной палате РФ. Правда, новые «скорые» были распределены недостаточно равномерно.

"Так, в Ульяновскую, Томскую, Калининградскую области, Кабардино-Балкарскую Республику, Чукотский АО распределено автомобилей от 112,5 — 166,7 процента заявленной потребности, в то время как в Ростовскую, Новосибирскую, Белгородскую, Астраханскую, Калужскую области, Республику Башкортостан, Республику Тыва, Республику Дагестан, Алтайский край распределено всего от 7 до 11 процентов", — говорится в сообщении.

Кроме того, более 50 процентов автомобилей скорой помощи отправились в учреждения здравоохранения, расположенные в городах. Таким образом, задача по улучшению медицинского обслуживания населения, проживающего в отдаленных районах, а также сельской местности решена не полностью, констатировали в Счетной палате

При этом, как отметили в ведомстве, реализация программы позволила повысить эффективность системы скорой медицинской помощи, а также улучшить транспортную доступность в сфере образования и обеспечить безопасность детей на дорогах.