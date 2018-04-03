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Проезд на переезде: в Мценском районе наказали 37 водителей
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Проезд на переезде: в Мценском районе наказали 37 водителей 

РИА 57 4 часа назад
Фото: РИА 57
В Мценском районе Орловской области с 26 по 30 марта 2018 года прошло профилактическое мероприятие «Внимание, переезд!», сообщает пресс-служба региональной ГИБДД.
Цель рейдов — обратить внимание автовладельцев на необходимость строгого соблюдения правил дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов.
Для предотвращения возможных ДТП, работники РЖД совместно с сотрудниками Госавтоинспекции Мценска провели рейды на железнодорожных переездах и провели профилактические беседы с водителями. Также была проведена проверка технического состояния переездов и подъездов к ним.
С начала 2018 года в Мценском районе выявлено 37 нарушений, допущенных водителями при движении через железнодорожные пути.
В пресс-службе ГИБДД напомнили, что пересечение железнодорожного пути вне железнодорожного переезда, выезд на железнодорожный переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме либо при запрещающем сигнале светофора или дежурного по переезду, а равно остановка и стоянка на железнодорожном переезде наказывается штрафом в размере 1000 рублей или лишение права управления на срок от 3 до 6 месяцев.
При повторном совершении административного правонарушения, водителя лишают права управления транспортным средством на 1 год.
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