Проезд на переезде: в Мценском районе наказали 37 водителей

В Мценском районе Орловской области с 26 по 30 марта 2018 года прошло профилактическое мероприятие «Внимание, переезд!», сообщает пресс-служба региональной ГИБДД

Цель рейдов — обратить внимание автовладельцев на необходимость строгого соблюдения правил дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов.

Для предотвращения возможных ДТП, работники РЖД совместно с сотрудниками Госавтоинспекции Мценска провели рейды на железнодорожных переездах и провели профилактические беседы с водителями. Также была проведена проверка технического состояния переездов и подъездов к ним.

С начала 2018 года в Мценском районе выявлено 37 нарушений, допущенных водителями при движении через железнодорожные пути.

В пресс-службе ГИБДД напомнили, что пересечение железнодорожного пути вне железнодорожного переезда, выезд на железнодорожный переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме либо при запрещающем сигнале светофора или дежурного по переезду, а равно остановка и стоянка на железнодорожном переезде наказывается штрафом в размере 1000 рублей или лишение права управления на срок от 3 до 6 месяцев.

При повторном совершении административного правонарушения, водителя лишают права управления транспортным средством на 1 год.