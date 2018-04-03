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Нижегородец угодил под колеса машины и получил сотрясение мозга
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Нижегородец угодил под колеса машины и получил сотрясение мозга 

В городе N 4 часа назад
Фото: В городе N
30-летний мужчина попал под колеса «Лады» в Автозаводском районе. В результате инцидента пострадавший попал в больницу с сотрясением мозга, сообщает ГИБДД по Нижегородской области.
ДТП произошло 2 апреля около 20.45 на Южном шоссе. За рулем автомобиля находился 49-летний водитель. Управляя «ВАЗ-21124», он сбил мужчину, переходящего дорогу вне зоны видимости пешеходного перехода.
Пострадавшего доставили в медучреждение. В настоящий момент он отпущен домой.
Напомним, трамвай №7 протаранил «Опель» в Московском районе.
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