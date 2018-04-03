Нижегородец угодил под колеса машины и получил сотрясение мозга

30-летний мужчина попал под колеса « Лады » в Автозаводском районе. В результате инцидента пострадавший попал в больницу с сотрясением мозга, сообщает ГИБДД по Нижегородской области.

ДТП произошло 2 апреля около 20.45 на Южном шоссе. За рулем автомобиля находился 49-летний водитель. Управляя «ВАЗ-21124», он сбил мужчину, переходящего дорогу вне зоны видимости пешеходного перехода.

Пострадавшего доставили в медучреждение. В настоящий момент он отпущен домой.