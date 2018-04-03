Пьяная ставропольская студентка устроила ДТП и погубила свою подругу

Пьяная студентка, попавшая в ДТП в октябре 2016 года, признана виновной, сообщили STAV.AIF.RU в прокуратуре Ставрополя.

Студентка решила прокатиться и пригласила приятельницу присоединиться. Она грубо нарушила сразу несколько пунктов ПДД: не обратила внимания на дорожную обстановку, не приняла мер к обеспечению безопасности движения, была за рулём в нетрезвом состоянии, превысила допустимую скорость. Водительских прав у неё не было. На проспекте Карла Маркса девушка не справилась с управлением и въехала в дерево. Из-за столкновения её пассажирка серьёзно пострадала и скончалась в больнице.

Суд признал студентку виновной и в качестве наказания назначил лишение водительских прав на 3 года и лишение свободы в колонии-поселении на 2 года. Кроме того, ей придётся заплатить 1 миллион рублей родителям погибшей в качестве компенсации морального вреда. Приговор суда ещё не вступил в законную силу.