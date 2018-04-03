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Пьяная ставропольская студентка устроила ДТП и погубила свою подругу
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Пьяная ставропольская студентка устроила ДТП и погубила свою подругу 

АиФ Ставрополье 4 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Пьяная студентка, попавшая в ДТП в октябре 2016 года, признана виновной, сообщили STAV.AIF.RU в прокуратуре Ставрополя.
Студентка решила прокатиться и пригласила приятельницу присоединиться. Она грубо нарушила сразу несколько пунктов ПДД: не обратила внимания на дорожную обстановку, не приняла мер к обеспечению безопасности движения, была за рулём в нетрезвом состоянии, превысила допустимую скорость. Водительских прав у неё не было. На проспекте Карла Маркса девушка не справилась с управлением и въехала в дерево. Из-за столкновения её пассажирка серьёзно пострадала и скончалась в больнице.
Суд признал студентку виновной и в качестве наказания назначил лишение водительских прав на 3 года и лишение свободы в колонии-поселении на 2 года. Кроме того, ей придётся заплатить 1 миллион рублей родителям погибшей в качестве компенсации морального вреда. Приговор суда ещё не вступил в законную силу.
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