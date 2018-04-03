В Петербурге «ГАЗель» проехала под мостом на Софийской, но лишилась кузова

В Северной столице впервые зафиксирована «ГАЗель», которая смогла проехать под «мостом глупости» на Софийской улице, пишут участники сообщества «ДТП и ЧП / Петербург». Переправа получила в народе название из-за большого количества аварий: водители крупногабаритных авто пытаются проскочить под ней, игнорируя крупную надпись «Газель не проедет», и в результате машина застревает.

Во вторник, 3 апреля, под мостом все же проехала «ГАЗель», однако при этом она лишилась кузова.

Как сообщается в официальном аккаунте «моста глупости» в Twitter, сегодняшняя авария стала уже 144-й по счету.