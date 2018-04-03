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В Петербурге «ГАЗель» проехала под мостом на Софийской, но лишилась кузова
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В Петербурге «ГАЗель» проехала под мостом на Софийской, но лишилась кузова 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Северной столице впервые зафиксирована «ГАЗель», которая смогла проехать под «мостом глупости» на Софийской улице, пишут участники сообщества «ДТП и ЧП / Петербург». Переправа получила в народе название из-за большого количества аварий: водители крупногабаритных авто пытаются проскочить под ней, игнорируя крупную надпись «Газель не проедет», и в результате машина застревает.
Во вторник, 3 апреля, под мостом все же проехала «ГАЗель», однако при этом она лишилась кузова.
Как сообщается в официальном аккаунте «моста глупости» в Twitter, сегодняшняя авария стала уже 144-й по счету.
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