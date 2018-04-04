Под петербургским мостом с надписью «Газель не проедет» проехала «Газель» 

Под знаменитым мостом, прозванным в народе «мостом глупости», как выясняется все-таки может проехать «Газель», несмотря на предупреждающий плакат. РИА «Новости» сообщают об очередной аварии — фургон врезался в мост и остался без кузова. Эта «Газель» стала 144-м (!) по счету автомобилем, пострадавшим под трехпролетным мостом, который ограничивает высоту транспорта до 2,7 м.
Его построили в 2011 году и с тех пор он стал кладбищем амбиций грузовой и коммерческой техники, хотя оборудован всеми предупреждающими знаками. Не исключено, что пострадавших машин гораздо больше — статистику в "Мостотресте" не ведут, да и многие водители, зацепив злополучный мост, сразу же уезжают.
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / ВКонтакте