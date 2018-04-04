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В Петербурге «Газель» проехала под мостом с надписью «Газель не проедет»
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В Петербурге «Газель» проехала под мостом с надписью «Газель не проедет» 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: Главный региональный
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. В Петербурге «Газели» удалось преодолеть путепровод на пересечении Софийской улицы и Ленсоветовской дороги, на котором размещен плакат с надписью «Газель не проедет».
Не всем помогла метка в картах от Яндекса. У нас 144й. Летел уверенно и быстро. #Колпино #Купчино #ДТП #Russia #Петербург @spbvoditel @Fontanka_spb pic.twitter.com/wFalCMlJnA
— Мост глупости (@FoolsBridge) 3 апреля 2018 г.
При этом, судя по фотографиям в Сети, машина лишилась кузова. Пользователи отмечают, что эта «Газель» стала 144-м автомобилем, врезавшимся в мост, который местные жители прозвали «Мостом глупости».
Трехпролетный мост над руслом притока реки Кузьминки построили в 2011 году. В учреждении "Мостотрест" ранее заявляли, что он полностью оборудован всеми предупреждающими знаками — в том числе и тем, который ограничивает высоту проезжающего транспорта до 2,7 метра.
Что касается количества застрявших машин, то в «Мостотрест» сообщили, что не ведут статистику, к тому же многие водители, задев мост, сразу же уезжают с места происшествия.
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