В Петербурге «Газель» проехала под мостом с надписью «Газель не проедет»

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости . В Петербурге «Газели» удалось преодолеть путепровод на пересечении Софийской улицы и Ленсоветовской дороги, на котором размещен плакат с надписью «Газель не проедет».

Не всем помогла метка в картах от Яндекса . У нас 144й. Летел уверенно и быстро. #Колпино #Купчино #ДТП #Russia #Петербург @spbvoditel @Fontanka_spb pic.twitter.com/wFalCMlJnA

— Мост глупости (@FoolsBridge) 3 апреля 2018 г.

При этом, судя по фотографиям в Сети, машина лишилась кузова. Пользователи отмечают, что эта «Газель» стала 144-м автомобилем, врезавшимся в мост, который местные жители прозвали «Мостом глупости».

Трехпролетный мост над руслом притока реки Кузьминки построили в 2011 году. В учреждении "Мостотрест" ранее заявляли, что он полностью оборудован всеми предупреждающими знаками — в том числе и тем, который ограничивает высоту проезжающего транспорта до 2,7 метра.

Что касается количества застрявших машин, то в «Мостотрест» сообщили, что не ведут статистику, к тому же многие водители, задев мост, сразу же уезжают с места происшествия.