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В Петербурге под низким мостом с надписью «Газель не проедет» не проехала 144-я «Газель»
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В Петербурге под низким мостом с надписью «Газель не проедет» не проехала 144-я «Газель» 

Газета.Ru 23 минуты назад
Фото: Газета.Ru
В Санкт-Петербурге произошла очередная авария под низким мостом на пересечении Софийской улицы и Ленсоветовской дороги. Несмотря на предупреждающую надпись «Газель не проедет» под данным мостом регулярно происходят ДТП из-за слишком высоких автомобилей, которые не могут проехать под мостом. Очередная, 144-я по счету авария, произошла во вторник. Об этом сообщают очевидцы в соцсети «ВКонтакте».
"Пару дней назад там повесили новый ограничитель, через день кто-то снес, а теперь ещё один герой", — прокомментировал аварию Евгений. Отметка об ограничении высоты при прохождении путепровода появилась и в сервисе «Яндекс. Карты», но некоторые водители ее также игнорируют.
Последнее ДТП под мостом, по данным ведущего подсчёт твиттера «Мост глупости», было зафиксировано 27 марта: «Красная „ГАЗель“ хорошо так ткнулась в пролет и решила не продолжать попытки. 143-я», — отмечалось в сообщении.
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