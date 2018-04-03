В Петербурге под низким мостом с надписью «Газель не проедет» не проехала 144-я «Газель»

В Санкт-Петербурге произошла очередная авария под низким мостом на пересечении Софийской улицы и Ленсоветовской дороги. Несмотря на предупреждающую надпись «Газель не проедет» под данным мостом регулярно происходят ДТП из-за слишком высоких автомобилей, которые не могут проехать под мостом. Очередная, 144-я по счету авария, произошла во вторник. Об этом сообщают очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

"Пару дней назад там повесили новый ограничитель, через день кто-то снес, а теперь ещё один герой", — прокомментировал аварию Евгений. Отметка об ограничении высоты при прохождении путепровода появилась и в сервисе «Яндекс. Карты», но некоторые водители ее также игнорируют.

Последнее ДТП под мостом, по данным ведущего подсчёт твиттера «Мост глупости», было зафиксировано 27 марта: «Красная „ГАЗель“ хорошо так ткнулась в пролет и решила не продолжать попытки. 143-я», — отмечалось в сообщении.