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ГИБДД введет ограничения для транспорта по время ЧМ
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ГИБДД введет ограничения для транспорта по время ЧМ 

РИА «ФедералПресс» 4 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
ГИБДД на время проведения чемпионата мира по футболу запретит въезд в Санкт-Петербург автобусам, не оснащенным спутниковой системой ГЛОНАСС.
С 1 июня по 17 июля 2018 года въезд в Петербург будет запрещен для автобусов категорий М2 и М3, которые перевозят пассажиров по заказам и для собственных нужд, а также осуществляют регулярные перевозки в международном и межрегиональном сообщении.
Чтобы получить разрешение на въезд в город, владельцам автобусов нужно направить в Транспортную дирекцию чемпионата мира по футболу уведомление о планируемом въезде в города-организаторы, а также оборудовать автобусы аппаратурой спутниковой навигации, идентифицированной в системе «ЭРА-ГЛОНАСС», сообщают «Невские новости».
Ограничения не коснутся автобусов, которые осуществляют регулярные перевозки пассажиров по городским, междугородним, а также смежным межрегиональным маршрутам, проложенным в границах городов-организаторов чемпионата.
«Федеральное агентство новостей» сообщало, что на временные объекты к ЧМ-2018 в российских городах выделят 2,5 млрд рублей.
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