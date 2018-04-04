Kia Rio вновь опередил Lada Vesta в рейтинге самых продаваемых новых автомобилей

Hyundai. Kia Rio стал самым продаваемым новым автомобилем в России в марте 2018 года, следует из сообщений Kia, «АвтоВАЗа»

Компания Kia Motors реализовала в прошлом месяце на российском рынке 9,8 тыс. автомобилей модели Rio. Дилеры «АвтоВАЗа» продали 9,2 тыс. автомобилей Lada Vesta , а Hyundai — 6,9 тыс. автомобилей Solaris.

«Компактная модель Kia Rio по итогам марта сохранила статус бестселлера российского рынка с учетом всех моделей, включая и автомобили отечественных брендов. В марте было реализовано 9,809 тыс. Kia Rio, включая 2,935 тыс. кросс-хэтчбеков Rio X-Line. С начала года продажи Rio составили 25,370 тыс. автомобилей, что на 20,2% больше, чем за первый квартал 2017 года», — говорится в сообщении Kia.

В целом продажи Kia в марте составили 19,1 тыс. автомобилей с ростом на 30,7%, а в первом квартале 2018 года увеличились на 40% — до 52,2 тыс. автомобилей.

Kia Rio в феврале 2018 года также становилась самой популярной моделью среди новых легковых и легких коммерческих автомобилей. По итогам января 2018 года в лидеры выбилась Lada Vesta впервые с начала продаж в ноябре 2015 года.

Vesta в первом месяце 2018 года стала самой продаваемой моделью в России.