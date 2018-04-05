Продажи автомобилей Kia в России выросли на 40% в январе-марте — до 52,2 тыс. машин

«Российские дилеры Kia в марте реализовали 19 тыс. 96 автомобилей, что на 30,7% больше по сравнению с прошлым годом. По итогам первых трех месяцев 2018 г. в России было продано 52 тыс. 201 автомобиль Kia, что на 39,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — говорится в сообщении.

Уточняется, что согласно предварительным оценкам, в марте Kia удерживает первое место среди иностранных автомобильных брендов, представленных в России. При этом рыночная доля Kia составляет 11,9% по итогам марта и 13,2% по итогам I квартала 2018 г.

«Бестселлером Kia на российском рынке остается модель Rio — в марте было реализовано 9 тыс. 809 автомобилей (рост на 17,1%), в том числе 2 тыс. 935 кросс-хэтчбеков Rio X-Line. Второе место по объему продаж в линейке Kia в России занял компактный кроссовер Sportage, который выбрали 2 тыс. 54 покупателя, что на 2,5% ниже показателя годичной давности. В тройку наиболее популярных моделей месяца также вошел седан бизнес-класса Kia Optima с показателем 1 тыс. 604 автомобиля (рост на 132,1%). Это лучший результат продаж за всю историю модели на российском рынке», — рассказали в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что значительный рост отмечен в секторе корпоративных продаж. В марте клиенты-юридические лица приобрели 2 тыс. 530 автомобилей Kia, что на 69% больше по сравнению с прошлым годом. На конец марта 2018 г. в 95 городах России действовало 186 официальных дилеров Kia.