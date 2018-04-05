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Российский авторынок продолжает расти
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Российский авторынок продолжает расти 

Авторамблер 6 часов назад
Фото: Авторамблер
За первые три месяца года дилеры реализовали 392 920 машин, что на 21,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, а в марте было продано 157 279 легковых и легких коммерческих машин (+13,9%).
С марками картина следующая. В плюсе оказалась Lada (22%), Kia (31%), Hyundai (17%), Renault (25%), Volkswagen (24%), Skoda (34%), Mitsubishi (206%), Ford (25%). Тем временем у Toyota и Nissan сбыт снизился на 8 и 21% соответственно. Ассоциация прогнозирует 10-процентный рост по итогам года, до 1,75 млн машин.
"Влияние на автомобильный рынок продолжает оказывать отложенный спрос. Март станет переломным моментом и дальнейший рост рынка будет более сбалансированным. Мы оптимистично смотрим на год и ожидаем рост рынка в ранее заданных значениях +10%. Определяющим фактором в достижении прогноза продаж станет устойчивый рост и стабильность основных макроэкономических показателей", — сообщил собеседник Авторамблера, представитель крупной дилерской сети "Авилон".
Фото: РИА «Новости» / Николай Хижняк
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