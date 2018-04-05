Российский авторынок продолжает расти

За первые три месяца года дилеры реализовали 392 920 машин, что на 21,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, а в марте было продано 157 279 легковых и легких коммерческих машин (+13,9%).

С марками картина следующая. В плюсе оказалась Lada (22%), Kia (31%), Hyundai (17%), Renault (25%), Volkswagen (24%), Skoda (34%), Mitsubishi (206%), Ford (25%). Тем временем у Toyota Nissan сбыт снизился на 8 и 21% соответственно. Ассоциация прогнозирует 10-процентный рост по итогам года, до 1,75 млн машин.