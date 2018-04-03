Провал произошел на проезжей части улицы Ильинской

Управление административно-технического и муниципального контроля городской администрации установило причины деформации дорожного покрытия на проезжей части возле дома №49 на улице Ильинской, сообщает Управление по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, провал на дороге произошел из-за некачественно выполненных работ по устройству кабельного колодца связи.

Сообщается, в частности, что подрядчик проводил несанкционированные работы в начале марта текущего года. В то время температура воздуха была отрицательной, поэтому уплотнить грунт качественно было невозможно.

Компания-подрядчик свою вину признала. Она будет привлечена к административной ответственности.

Отметим, ранее в соцсетях появилась информация о том, что автомобиль провалился колесами в яму, образовавшуюся на проезжей части улицы Ильинской.