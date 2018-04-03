Госавтоинспекторы Подмосковья напомнили водителям и пешеходам о соблюдении ПДД

Сотрудники подмосковной Госавтоинспекции провели акцию «Безопасный переход», в рамках которой напомнили участникам дорожного движения о соблюдении правил дорожного движения, говорится в сообщении пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД России по Московской области.

«Сотрудники 5-го батальона ДПС с помощью профилактической акции «Безопасный переход» напомнили водителям и пешеходам о необходимости соблюдения правил дорожного движения на пешеходных переходах», — говорится в сообщении.

Автоинспекторы вручали пешеходам и водителям тематические листовки, а также помогали перейти по нерегулируемому пешеходному переходу пожилым людям и детям.

Во время проведения мероприятия сотрудники Госавтоинспекции объяснили взрослым, насколько велико значение личного примера для воспитания детей в качестве законопослушных граждан, умных и внимательных участников дорожного движения.

«Только они могут в первую очередь своим положительным примером повлиять на отношение детей к безопасному поведению на улице и серьезному отношению к правилам дорожного движения», — уточняется в материале.