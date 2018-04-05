Ещё
На Ставрополье сотрудники Госавтоинспекции и общественники провели для воспитанников детских садов мероприятия по Правилам дорожного движения
Далее:
Читайте также:
Ещё

На Ставрополье сотрудники Госавтоинспекции и общественники провели для воспитанников детских садов мероприятия по Правилам дорожного движения 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Фото: На Западе Москвы
На Ставрополье в рамках проведения профилактических мероприятий в детских садах Курского района сотрудники Госавтоинспекции совместно с Общественным советом при отделе полиции провели правовые занятия по соблюдению безопасности дорожного движения.
Автоинспекторы совместно с педагогами рассказали детям о различных «дорожных ловушках», которые могут подстерегать юных пешеходов на улице, а также напомнили об использовании световозвращающих элементов на одежде в темное время суток и поведении в транспорте.
С помощью увлекательных соревнований команды «Ответственные пешеходы» и «Самые главные пассажиры» продемонстрировали полученные знания. Ребята с азартом и отличным настроением выполняли сложные задания организаторов мероприятия, угадывали загадки, рассказывали про дорожные знаки и светофоры, называя и объясняя, для чего они предназначены.
В завершение встречи для закрепления полученных знаний полицейские продемонстрировали детям мультфильмы, где главные герои изучают правила дорожного движения и на собственных примерах показывают, к чему может привести их несоблюдение.
Подобные занятия в дошкольных учреждениях очень полезны. В игровой форме ребята дошкольного возраста могут изучать и постоянно повторять правила дорожного движения. Научить детей навыкам безопасного общения со сложным и опасным миром дорог можно только совместными усилиями педагогов, родителей и сотрудников Госавтоинспекции.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
Астраханские полицейские вместе с юными инспекторами движения призвали автомобилистов пристегнуть самое дорогое «Правила жизни!»: Сотрудники ГИБДД, ПДН и МЧС провели в Калининграде обучающий семинар в школе-лицее В Орле сотрудники Госавтоинспекции вместе с юными инспекторами дорожного движения провели мероприятие в рамках Всероссийского тематического марафона «Безопасная страна ЮИД»
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Подписан «закон о 0,3 промилле» для водителей98
Стритрейсеры разбили джип за 5 миллионов9
Смягчить закон о 0,3 промилле
Автовладельцам угрожает новый вид мошенничества
ГИБДД готовит новые ограничения для водителей142
Видео
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:20
Стритрейсеры разбили джип за 5 миллионов
ДТП
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
00:24
Как в кино: инспектор-каскадер задержал пьяного водителя
ДТП Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
00:26
«Буквально через несколько минут он испустил дух»
ДТП
01:01
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда
ДТП Статьи
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение