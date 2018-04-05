На Ставрополье сотрудники Госавтоинспекции и общественники провели для воспитанников детских садов мероприятия по Правилам дорожного движения

На Ставрополье в рамках проведения профилактических мероприятий в детских садах Курского района сотрудники Госавтоинспекции совместно с Общественным советом при отделе полиции провели правовые занятия по соблюдению безопасности дорожного движения.

Автоинспекторы совместно с педагогами рассказали детям о различных «дорожных ловушках», которые могут подстерегать юных пешеходов на улице, а также напомнили об использовании световозвращающих элементов на одежде в темное время суток и поведении в транспорте.

С помощью увлекательных соревнований команды «Ответственные пешеходы» и «Самые главные пассажиры» продемонстрировали полученные знания. Ребята с азартом и отличным настроением выполняли сложные задания организаторов мероприятия, угадывали загадки, рассказывали про дорожные знаки и светофоры, называя и объясняя, для чего они предназначены.

В завершение встречи для закрепления полученных знаний полицейские продемонстрировали детям мультфильмы, где главные герои изучают правила дорожного движения и на собственных примерах показывают, к чему может привести их несоблюдение.

Подобные занятия в дошкольных учреждениях очень полезны. В игровой форме ребята дошкольного возраста могут изучать и постоянно повторять правила дорожного движения. Научить детей навыкам безопасного общения со сложным и опасным миром дорог можно только совместными усилиями педагогов, родителей и сотрудников Госавтоинспекции.