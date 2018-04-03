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В Архангельской области автоинспекторы военной полиции ЗВО проверили знания Правил дорожного движения у детей
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В Архангельской области автоинспекторы военной полиции ЗВО проверили знания Правил дорожного движения у детей 

ТК «Звезда» 3 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Подобные мероприятия в игровой, доступной форме повышают уровень знаний правил дорожного движения, формируют у ребят правильное поведение на дороге.
Автоинспекторы военной полиции Западного военного округа (ЗВО) совместно с сотрудниками местного отделения ГИБДД провели для воспитанников центра раннего развития ребенка города Мирный (Архангельская область) соревнования по дорожной безопасности в рамках профилактической акции «Пешеход. Пешеходный переход».
Участники обучающей игры — дети в возрасте от 5 до 7 лет и их родители –были разделены на две команды, которые соревновались в знании дорожных знаков; их нужно было распределить по соответствующим группам. Также состязались в эстафете и на скорость собирали «зебру». В роли судей выступили представители военной автомобильной инспекции и родители воспитанников центра.
Несмотря на юный возраст, большинство ребята усвоили информацию о пешеходах, водителях и видах транспорта. Это они доказали в викторине, отвечая на вопросы про правила дорожного движения. Победителям соревнований были вручены медали, грамоты и сладкие призы.
По мнению автоинспекторов военной полиции ЗВО, подобные мероприятия в игровой, доступной форме повышают у детей уровень знаний Правил дорожного движения, формируют у ребят правильное поведение на дороге.
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