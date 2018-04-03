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В КБР женщина-пешеход спасла 2-летнюю внучку от наезда автомобиля
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В КБР женщина-пешеход спасла 2-летнюю внучку от наезда автомобиля 

АиФ Ставрополье 3 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
ДТП с наездом на пешехода произошло в Нальчике. Об этом STAV.AIF.RU сообщили в пресс-службе МВД республики.
Вечером 2 апреля местная жительница за рулем иномарки не пропустила женщину с ребенком на руках, которая переходила дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.
Успев среагировать, женщина закрыла собой 2-летнюю внучку, которая в результате ДТП не пострадала. Её бабшке назначено амбулатнорное лечение.
Известно, что инцидент произошел на перекрестке улиц Карашева и Ленина.
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