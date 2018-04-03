В КБР женщина-пешеход спасла 2-летнюю внучку от наезда автомобиля

ДТП с наездом на пешехода произошло в Нальчике. Об этом STAV.AIF.RU сообщили в пресс-службе МВД республики.

Вечером 2 апреля местная жительница за рулем иномарки не пропустила женщину с ребенком на руках, которая переходила дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

Успев среагировать, женщина закрыла собой 2-летнюю внучку, которая в результате ДТП не пострадала. Её бабшке назначено амбулатнорное лечение.

Известно, что инцидент произошел на перекрестке улиц Карашева и Ленина.