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Как будет работать общественный транспорт в пасхальную ночь
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Как будет работать общественный транспорт в пасхальную ночь 

Казанский Портал 3 часа назад
В ночь с 7 на 8 апреля в храмах Казани пройдут пасхальные богослужения. После будет организована спецподача общественного транспорта.
С 2:00 от остановки «Центральный стадион» будут ходить автобусы в Авиастроительный, Кировский и Ново-Савиновский районы, а также Азино-1, 10 микрорайон, жилые массивы Мирный и Дербышки.
Еще будет один троллейбус. Его маршрут выглядит так: остановка «Центральный стадион» — Ленинская дамба — улица Декабристов — улица улица Дементьева
Общественный транспорт будет делать остановки по требованию пассажиров, сообщили в комитете по транспорту.
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