В Тольятти на Автозаводском шоссе Subaru Forester протаранил Mazda CX-5 

В понедельник, 2 апреля, в 00:10, в Тольятти, 28-летний мужчина 1989 года рождения, управлявший автомобилем Subaru Forester, следуя по Автозаводскому шоссе со стороны Южного шоссе, на нерегулируемом перекресте с улицей А. Кудашева, при повороте налево не предоставил преимущество в движении, и столкнулся с автомашиной Mazda CX-5, сообщает референт отделения информации Игорь Ефремов.
В результате дорожной аварии 25-летний мужчина, находившийся за рулём Mazda CX-5, получил травму головы. После оказания медицинской помощи пострадавшему назначено амбулаторное лечение.
По данным инспекторов ГИБДД, в момент столкновения машин водители автомобилей находились в трезвом состоянии. По факту случившегося ДТП сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.