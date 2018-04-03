В Тольятти на Автозаводском шоссе Subaru Forester протаранил Mazda CX-5

В понедельник, 2 апреля, в 00:10, в Тольятти, 28-летний мужчина 1989 года рождения, управлявший автомобилем Subaru Forester, следуя по Автозаводскому шоссе со стороны Южного шоссе, на нерегулируемом перекресте с улицей А. Кудашева, при повороте налево не предоставил преимущество в движении, и столкнулся с автомашиной Mazda CX-5, сообщает референт отделения информации Игорь Ефремов

В результате дорожной аварии 25-летний мужчина, находившийся за рулём Mazda CX-5, получил травму головы. После оказания медицинской помощи пострадавшему назначено амбулаторное лечение.