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Астраханец, который совершил наезд на пожилую женщину в состоянии опьянения и скрылся, предстанет перед судом
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Астраханец, который совершил наезд на пожилую женщину в состоянии опьянения и скрылся, предстанет перед судом 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 3 часа назад
В октябре прошлого года на улице Космонавта Комарова астраханец 1988 года рождения, управляя автомобилем «Renault Sandero», совершил наезд на 85-летнюю женщину. С места преступления виновник ДТП скрылся.
То, что водитель оставил место происшествия, заметил невольный свидетель — 31-летний астраханец Владимир Разин, управляющий «Ладой» девяносто девятой модели, который двигался во встречном направлении. Мужчина решил проследовать за злоумышленником, которого впоследствии догнал и заблокировал его в машине до приезда сотрудников полиции.
От задержанного исходил резкий запах спиртного, он не мог изъясняться. От прохождения медицинского освидетельствования водитель иномарки отказался, за что был привлечён к административной ответственности.
Врачи скорой помощи диагностировали пострадавшей открытый перелом плечевой кости, ушибленные раны локтевого сустава и госпитализировали в медучреждение. Спустя месяц женщина скончалась.
Расследование уголовного дела по факту нарушения водителем иномарки Правил дорожного движения, совершенного в состоянии опьянения, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, завершено. Оно направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Действующим законодательством за совершение данного преступления предусмотрено до четырех лет лишения свободы.
Пресс-служба УМВД России по Астраханской области
В И Д Е О
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