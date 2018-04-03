Астраханец, который совершил наезд на пожилую женщину в состоянии опьянения и скрылся, предстанет перед судом

В октябре прошлого года на улице Космонавта Комарова астраханец 1988 года рождения, управляя автомобилем « Renault Sandero », совершил наезд на 85-летнюю женщину. С места преступления виновник ДТП скрылся.

То, что водитель оставил место происшествия, заметил невольный свидетель — 31-летний астраханец Владимир Разин , управляющий « Ладой » девяносто девятой модели, который двигался во встречном направлении. Мужчина решил проследовать за злоумышленником, которого впоследствии догнал и заблокировал его в машине до приезда сотрудников полиции.

От задержанного исходил резкий запах спиртного, он не мог изъясняться. От прохождения медицинского освидетельствования водитель иномарки отказался, за что был привлечён к административной ответственности.

Врачи скорой помощи диагностировали пострадавшей открытый перелом плечевой кости, ушибленные раны локтевого сустава и госпитализировали в медучреждение. Спустя месяц женщина скончалась.

Расследование уголовного дела по факту нарушения водителем иномарки Правил дорожного движения, совершенного в состоянии опьянения, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, завершено. Оно направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Действующим законодательством за совершение данного преступления предусмотрено до четырех лет лишения свободы.

Пресс-служба УМВД России по Астраханской области

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