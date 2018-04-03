Упавшая с крыши глыба изуродовала «Ауди» в центре Нижнего Новгорода (ФОТО) 

Упавший с крыши дома снег повредил дорогой автомобиль в Нижнем Новгороде. Снимки изуродованной иномарки появились в соцсети «ВКонтакте» во вторник, 3 апреля.
Водитель припарковал «Ауди» возле дома № 14 по улице Маслякова в Нижегородском районе. По предварительным данным, никто не пострадал.
«Как это нет пострадавших? А как же хозяин? По-любому, пострадал и попал на бабки», — написал один из пользователей соцсети Анатолий Архангельский.
«Ладно машина! Это железо просто! А если, не дай бог, конечно, на человека такой же кусок снега упадет, тоже будете говорить, что мозгов нет?! Может, это у коммунальщиков и у проверяющих их нет?!» — прокомментировал Сережка Столяров.
Напомним, нижегородцы могут пожаловаться на «убитые» дороги в соцсети.
Фото: vk.com