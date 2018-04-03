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Сколько будет стоить проезд по М-11?
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Сколько будет стоить проезд по М-11? 

АиФ Санкт-Петербург 3 часа назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В этом году должно открыться движение по всем участкам платной трассы М-11 между Петербургом и Москвой. Известно ли, во сколько обойдётся автомобилистам этот проезд? В. Аягин, СПб  По словам главы госкомпании Росавтодор Сергея Кельбаха, скоростная трасса откроется в декабре 2018 года.
— Многие петербуржцы работают в Москве и один-два раза в неделю ездят в этом направлении на своём автомобиле. Дорога займёт у них по времени максимум шесть часов. Проезд от одного города до другого будет стоить около двух тысяч рублей. Тарифы для других категорий машин пока не определены, — уточнил глава «Автодора».
Напомним, трасса Москва — Санкт-Петербург (М-11) будет иметь от двух до пяти полос в каждую сторону. Первоначально её хотели построить к ЧМ-2018, но не успели. Протяжённость трассы 669 км. Максимальная разрешённая скорость — 130 км/ч. Бесплатный проезд останется на трассе М-10 «Россия», которая на отдельных участках исчерпала свою пропускную способность.
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