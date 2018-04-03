Сколько будет стоить проезд по М-11?

В этом году должно открыться движение по всем участкам платной трассы М-11 между Петербургом и Москвой. Известно ли, во сколько обойдётся автомобилистам этот проезд? В. Аягин, СПб По словам главы госкомпании Росавтодор Сергея Кельбаха, скоростная трасса откроется в декабре 2018 года.

— Многие петербуржцы работают в Москве и один-два раза в неделю ездят в этом направлении на своём автомобиле. Дорога займёт у них по времени максимум шесть часов. Проезд от одного города до другого будет стоить около двух тысяч рублей. Тарифы для других категорий машин пока не определены, — уточнил глава «Автодора»

Напомним, трасса Москва — Санкт-Петербург (М-11) будет иметь от двух до пяти полос в каждую сторону. Первоначально её хотели построить к ЧМ-2018, но не успели. Протяжённость трассы 669 км. Максимальная разрешённая скорость — 130 км/ч. Бесплатный проезд останется на трассе М-10 «Россия», которая на отдельных участках исчерпала свою пропускную способность.