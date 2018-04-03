За прошедшую неделю в Приморье наказали более 150 пьяных водителей

Некоторых привлекли к уголовной ответственности.

За прошедшую неделю сотрудники Госавтоинспекции привлекли к административной ответственности 60 водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения, и 99 автомобилистов, отказавшихся от прохождения медосвидетельствования. 18 правонарушителей управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения повторно. Эти водители привлечены к уголовной ответственности.

За прошедшую неделю в регионе зарегистрировано 6 «пьяных» дорожно-транспортных происшествий, в результате которых получили травмы 7 человек. Автоаварии произошли в Спасском, Находкинском городских округах, а также Партизанском и Михайловском районах.

Так, 28 марта в Находке водитель, управлявший легковым автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировал автоаварию, в результате которой травмы получили 2 человека. Автомобилист не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Правонарушитель не пострадал, в то время, как водитель и пассажир встречного транспортного средства получили травмы головы и грудной клетки.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают: управление транспортным средством в состоянии опьянения, невыполнение водителем транспортного средства законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состоянии опьянения предусматривает административный штраф в размере 30 тыс. рублей, а также лишение права управления на срок до 2 лет.

За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей, либо лишения свободы на срок до 2 лет.

Полиция предлагает всем участникам дорожного движения не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщать в органы внутренних дел о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Сотрудники Госавтоинспекции предпримут все необходимые меры реагирования на сообщения о водителях, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения.

Телефоны:

102: г. Владивосток, Находкинский, Артемовский городские округа.

102: г. Фокино, Спасский, Хасанский, Пограничный, Хорольский, Ханкайский, Кировский, Чугуевский, Кавалеровский, Михайловский районы, Лесозаводский, Дальнегорский городские округа.

112: Уссурийский городской округ, Октябрьский, Пожарский, Надеждинский, Дальнереченский, Черниговский, Партизанский районы,

г. Партизанск, Арсеньевский городской округ.

120: г. Большой Камень.

Неравнодушие и бдительность всех участников дорожного движения заставят нарушителей закона задуматься о том, что на проезжей части их могут заметить не только сотрудники Госавтоинспекции, но и простые граждане, которым не безразлична безопасность на дорогах, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Приморскому краю.